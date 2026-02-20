Gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 19 febbraio 2026, vedono i riflettori accesi su Striscia la Notizia. Con la sua ultima puntata, lo storico tg di Antonio Ricci si avvia verso l'addio definitivo? I dati Auditel non hanno mostrato risultati ottimali per le precedenti puntate in prima serata. Striscia è sempre stata battuta dagli altri programmi e non è mai stata leader. Come sarà andata questa volta? La serata televisiva ha proposto un’offerta ricca e varia tra sport, fiction, intrattenimento, talk show e cinema. Rai2 ha seguito le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con gare in diretta, mentre Rai1 ha puntato sulla popolare fiction Don Matteo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera 19 febbraio 2026, Striscia la Notizia verso l'addio definitivo con l'ultima puntata? Lo scontro con Don Matteo e i dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv ieri sera 29 gennaio 2026, i dati Auditel di Striscia La Notizia con la seconda puntata in prima serata, Don Matteo, Ore 14...

Leggi anche: Ascolti tv ieri sera 22 gennaio 2026, Striscia la Notizia debutta in prima serata contro Don Matteo 15: tutti i dati Auditel

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.