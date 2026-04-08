Festa di Primavera in Piazza del Carmine

Domenica 12 aprile, in Piazza del Carmine si svolge la Festa di Primavera, un evento dedicato alla stagione del risveglio naturale. La giornata prevede diverse attività e iniziative pensate per coinvolgere i partecipanti e festeggiare l’arrivo della bella stagione. La manifestazione si tiene nel cuore della piazza, offrendo un’occasione di incontro e di svago per la comunità locale.

Domenica 12 aprile, Piazza del Carmine ospita la Festa di Primavera, un evento che celebra la stagione del risveglio naturale attraverso una giornata ricca di attività. Dalle 9:00 alle 19:00, lo spazio cittadino si anima con un mercato tradizionale, accompagnato da momenti di intrattenimento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Mercato, musica e laboratori: in Piazza del Carmine arriva la "Festa di Primavera" Leggi anche: Perugia, la Festa di Primavera in piazza Birago Sanremo 2026 - L'omaggio a Ornella Vanoni Temi più discussi: La Festa di Primavera di Borno torna tra tradizione e solidarietà; Festa di primavera 2026 a Colico; Festival di Primavera; Feste di primavera, nelle marine a bordo della navetta. Festa di Primavera e 30esima Sagra della PizzafrittaLa Festa di Primavera di Arsoli, organizzata dall’Associazione Pro Loco di Arsoli – APS torna il 25 aprile in piazza Valeria. La giornata prende il via alle 9, con un’esperienza immersiva: la passeggi ... romatoday.it La Darsena di Ferrara pronta ad animarsi con la quinta edizione della Festa di PrimaveraGrande protagonista sarà l'Area Bimbi - Bosco delle Meraviglie, uno spazio dedicato ai bambini con giochi, laboratori e attività educative. I più piccoli potranno partecipare al Passaporto della ... cronacacomune.it Il 18 e 19 Aprile torna la Festa di Primavera a Castelfranco Emilia! - facebook.com facebook