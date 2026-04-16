Esposto choc su Piazza Vittorio Emanuele | Spaccio risse degrado e minori a rischio

Un esposto di 13 pagine è stato consegnato alle autorità locali e nazionali, firmato da quasi 500 cittadini e operatori economici di Aversa. Nel documento vengono segnalati problemi legati allo spaccio di droga, risse frequenti, condizioni di degrado e il coinvolgimento di minori in situazioni a rischio nella zona di Piazza Vittorio Emanuele. La denuncia mira a evidenziare le criticità presenti in quell’area.

Un grido d’allarme forte, dettagliato e documentato. È quello contenuto in un esposto-denuncia di 13 pagine, presentato da quasi 500 cittadini e operatori economici di Aversa e trasmesso alle principali autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza, sanitarie e amministrative del territorio. Al.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Piazza Addis Abeba: risse e degrado allertano prefettoLa piazza Addis Abeba, cuore pulsante del quartiere Africano a Roma, si è trasformata in un punto critico di tensione sociale dove risse violente e... Spaccio e risse in piazza. I sospetti degli inquirentiI quattro componenti della gang giovanile sgominata ieri dalla polizia erano già noti alle forze dell’ordine.