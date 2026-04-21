Un uomo di 96 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa dopo essere caduto da una finestra a Camaiore poco prima delle 7 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con l’elisoccorso e un’ambulanza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sulle cause della caduta.

Un uomo di 96 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa dopo essere precipitato da una finestra a Camaiore, poco prima delle ore 7 di questo martedì 21 aprile. Il soccorso aereo è stato necessario per gestire i traumi cranici riportati dal novantaseienne, il quale ha comunque superato la fase più acuta dell’impatto. Intervento dei soccorsi e accertamenti in corso. Il clamore della caduta si è acceso nelle prime luci dell’alba, quando l’allarme è scattato nella zona di Camaiore. Immediatamente sul posto è intervenuta l’ambulanza infermieristica inviata da Capezzano per prestare le prime cure al ferito. Per il trasferimento rapido verso la struttura ospedaliera pisana è stata impiegata l’unità Pegaso dell’elisoccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caduta dall’alto a Camaiore: 96enne salvato dall’elisoccorso

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