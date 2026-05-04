Cade sul sentiero | arto fratturato scatta l’emergenza

Nel pomeriggio di ieri, domenica 3 maggio, un uomo di circa cinquant’anni è caduto sul sentiero tra gli incroci 704 e 705a a Venzone. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12:30, causando una frattura alla caviglia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno stabilizzato l’uomo prima di trasportarlo all’ospedale per le cure del caso.

Momenti di apprensione poco dopo le 12e 30 di ieri, domenica 3 maggio, a Venzone, dove un uomo del posto, sulla cinquantina, si è procurato una frattura alla caviglia mentre si trovava all’incrocio tra i sentieri 704 e 705a. La Sores ha attivato la stazione di Udine del Soccorso Alpino.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cade sul sentiero ai piedi del Cornizzolo: interviene l'elicottero Cade sul sentiero e resta ferita: recupero difficile tra i boschiIntervento nel primo pomeriggio a Castelmonte, nel territorio di Prepotto, per una donna di 73 anni caduta durante una passeggiata. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cade sul sentiero: arto fratturato, scatta l’emergenza; Infortunio sul Sentiero degli Dei, turista americana recuperata con l'elisoccorso; San Dorligo, ciclista minorenne cade sul sentiero: soccorso dal Soccorso Alpino tra Pesek e Draga; Pioraco, cade lungo il sentiero li Vurgacci: soccorsa una donna. San Dorligo, ciclista minorenne cade sul sentiero: soccorso dal Soccorso Alpino tra Pesek e DragaIntervento nella tarda mattinata di oggi a San Dorligo della Valle, dove tra le 12 e le 13 la stazione di Trieste del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores per soccorrere un giovane ciclista ri ... triestecafe.it Cade sul sentiero in Val Rosandra: donna soccorsaSAN DORLIGO DELLA VALLE. Una donna residente a Trieste, nata nel 1977, è stata soccorsa nel tardo pomeriggio in Val Rosandra dopo essersi procurata un trauma distorsivo con sospetta frattura alla cavi ... nordest24.it Quest'anno l'Overshoot Day cade il 3 maggio: da oggi il Paese avrà esaurito il «budget ecologico» annuale disponibile, iniziando a consumare più di quanto gli ecosistemi riescano a rigenerare nell'arco dell'anno - facebook.com facebook Pallavolo A2M PlayOff Promozione - Pineto cade in casa, il vantaggio del fattore campo ora passa a Prata x.com