Cade sul sentiero ai piedi del Cornizzolo | interviene l' elicottero

Un giovane di 25 anni è caduto lungo il sentiero ai piedi del Cornizzolo nel primo pomeriggio di oggi, causando un infortunio che ha richiesto l'intervento dell’elicottero. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 13, dopo che il ragazzo è scivolato e si è infortunato durante un'escursione. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno allertato il mezzo aereo per il trasporto urgente. Le operazioni proseguono per portare in salvo il ferito.

Infortunio ai piedi del monte Cornizzolo nel primo pomeriggio di oggi. Erano circa le 13 quando è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112, relativo alla caduta di un 25enne lungo il sentiero. Immediata la mobilitazione delle forze di soccorso: è partita una squadra della stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino, mentre da Bergamo è stato fatto alzare il volo l'elicottero di Areu.