Perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail | ferito un 46enne

Un uomo di 46 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della motocicletta e aver urtato contro il guardrail lungo la strada regionale 251, a Erto e Casso. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 17 aprile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza all’uomo prima di trasferirlo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

Un uomo di 46 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto a Erto e Casso. Il fatto è successo nel pomeriggio di venerdì 17 aprile lungo la strada regionale 251. Immediati i soccorsi. Il motociclista, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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