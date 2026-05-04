Cade con la moto in zona impervia | complesso intervento di soccorso a Premana

Nel primo pomeriggio, un uomo di 62 anni è caduto con la moto in un'area impervia di Premana, riportando traumi. L'intervento di soccorso è stato complesso a causa della posizione difficile del luogo. I soccorritori sono intervenuti con mezzi e tecniche specializzate per raggiungere e stabilizzare l'infortunato. La zona impervia ha richiesto un lavoro accurato e tempestivo per assicurare assistenza all'uomo.

Caduta con una moto da fuori strada, traumi per un 62enne. L'intervento di soccorso, andato in scena nel primo pomeriggio, si è rivelato abbastanza complesso a causa della posizione.L'incidente è infatti avvenuto in zona impervia a Premana e ha richiesto l'invio sul poto di una squadra del.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Caduta in zona impervia a Civate, attivato il soccorso alpino: intervento con elisoccorso da BergamoSoccorritori della stazione Triangolo lariano e vigili del fuoco sul posto dopo l’allertamento intorno alle 13: la persona è stata trasportata in... Cade in una zona impervia sotto la Strada Regia: soccorsa con l’elicottero a NessoIntervento nel pomeriggio del 10 marzo del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso di Milano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cade con la moto da Enduro, soccorso con il Pegaso; Cade in moto sulla statale 39 per Aprica, grave 23enne; Cade in moto alla rotonda sulla 45, 50enne all'ospedale; Incidente nella notte, perde il controllo e cade in moto: grave un uomo. Palermo, cade con la moto in una scarpata mentre fa enduro: morto 61enneUn uomo di 61 anni è morto a ovest di San Martino delle Scale, a Palermo, in un incidente con la moto mentre stava facendo enduro. meridionews.it Cade con la moto in zona impervia: complesso intervento di soccorso a PremanaCaduta con una moto da fuori strada, traumi per un 62enne. L'intervento di soccorso, andato in scena nel primo pomeriggio, si è rivelato abbastanza complesso a causa della posizione. L'incidente è ... leccotoday.it La Festa della Mamma cade di domenica, nel weekend del 9 e 10 maggio. Ecco le mete wellness dove trascorrere del tempo di qualità, insieme x.com Notte da incubo per la Estra che cade a Ruvo in gara 1. Domani la seconda partita - facebook.com facebook