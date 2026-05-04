Cade con la moto in zona impervia | complesso intervento di soccorso a Premana

Da leccotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio, un uomo di 62 anni è caduto con la moto in un'area impervia di Premana, riportando traumi. L'intervento di soccorso è stato complesso a causa della posizione difficile del luogo. I soccorritori sono intervenuti con mezzi e tecniche specializzate per raggiungere e stabilizzare l'infortunato. La zona impervia ha richiesto un lavoro accurato e tempestivo per assicurare assistenza all'uomo.

Caduta con una moto da fuori strada, traumi per un 62enne. L'intervento di soccorso, andato in scena nel primo pomeriggio, si è rivelato abbastanza complesso a causa della posizione.L'incidente è infatti avvenuto in zona impervia a Premana e ha richiesto l'invio sul poto di una squadra del.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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