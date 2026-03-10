Cade in una zona impervia sotto la Strada Regia | soccorsa con l’elicottero a Nesso

Nel primo pomeriggio di oggi a Nesso, una donna è rimasta ferita dopo essere caduta in una zona impervia sotto la Strada Regia. L’incidente è avvenuto a valle del sentiero e ha richiesto l’intervento di un elicottero per il soccorso. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno prestato assistenza alla donna prima di portarla in salvo.

Intervento nel pomeriggio del 10 marzo del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dell'elisoccorso di Milano. La donna è stata recuperata con una manovra tecnica e portata in ospedale Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, martedì 10 marzo 2026, a Nesso, dove una donna è rimasta ferita dopo essere caduta in una zona particolarmente impervia a valle del sentiero della Strada Regia. L'allarme è scattato quando la centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato la stazione Triangolo lariano del soccorso alpino per raggiungere la persona infortunata, che si trovava in un punto difficile da raggiungere non lontano dal centro abitato. Sul posto sono intervenuti i tecnici della XIX delegazione lariana del soccorso alpino con le squadre di Canzo e Valmadrera, insieme all'elisoccorso decollato da Milano e ai vigili del fuoco.