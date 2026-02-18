Caduta in zona impervia a Civate attivato il soccorso alpino | intervento con elisoccorso da Bergamo

Alle 13 di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, un escursionista è caduto in una zona impervia di Civate, causando l’attivazione del soccorso alpino. La persona si è ferita dopo aver scivolato su un sentiero ripido e scosceso. Sul posto sono stati inviati i volontari con un elicottero proveniente da Bergamo, per facilitare il recupero in un’area difficile da raggiungere. La squadra di soccorso ha lavorato con attenzione per portare in salvo l’infortunato, che è stato stabilizzato prima del trasporto.

Soccorritori della stazione Triangolo lariano e vigili del fuoco sul posto dopo l'allertamento intorno alle 13: la persona è stata trasportata in ospedale Intorno alle 13 di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, a Civate è scattato l'allertamento per un intervento di soccorso in luogo impervio dopo una caduta al suolo. L'attivazione ha riguardato la stazione Triangolo lariano del Soccorso alpino, chiamata a operare in una zona non facilmente raggiungibile. I tecnici sono stati allertati dalla Soreu dei Laghi per un intervento classificato come "luogo impervio". La segnalazione ha fatto scattare l'uscita della squadra, con il coinvolgimento anche dei vigili del fuoco a supporto delle operazioni sul posto.