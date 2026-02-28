Caccia al cinghiale sparano vicino alle case | denunciati

Due giovani, entrambi appena maggiorenni, sono stati denunciati dopo aver inseguito e sparato a tre cinghiali in fuga lungo una strada vicina alle abitazioni. Con le carabine in mano, urlavano e bestemmiavano mentre sparavano in mezzo alla carreggiata, bloccando il traffico e mettendo in pericolo le persone che transitavano nella zona.

Due ragazzi appena maggiorenni che, carabine alla mano, inseguono tre cinghiali in fuga urlando e bestemmiando fuori di sé, sparando in mezzo alla strada, ad appena 100 metri dalle case e bloccando le auto in transito. È quanto accaduto a fine gennaio, in tarda mattinata, nella frazione di Sant'Egidio, in uno degli ultimi giorni di caccia al cinghiale, dove la spregiudicatezza di due giovani cacciatori ha trasformato una tranquilla mattina in un incubo ad alta tensione. I cittadini, terrorizzati dal volume di fuoco e dalle grida, si sono barricati in casa, osservando dalle finestre una scena surreale e pericolosissima. I due ragazzi,...