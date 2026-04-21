Caccia al Tesoro in Bici tra le Ville della Riviera del Brenta
Domenica 26 aprile 2026, sulla Riviera del Brenta si svolgerà una caccia al tesoro in bicicletta organizzata da due realtà del settore. Il percorso si snoderà tra le ville venete più note della zona, con tappe pianificate lungo il corso del fiume. La manifestazione, rivolta a ciclisti di ogni età, prevede diverse soste e attività lungo il tragitto, con l’obiettivo di scoprire i luoghi più caratteristici della zona.
Domenica 26 aprile 2026, Riviera del Brenta Bike e Labyrinto Games propongono un'avventura su due ruote lungo il Brenta: una caccia al tesoro a tappe tra le ville venete più affascinanti della Riviera. Un percorso di circa 29 km, interamente pianeggiante, da Malcontenta a Dolo, per scoprire i.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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