Navigazione tra le Ville Venete | in motonave lungo la Riviera del Brenta
Domenica 19 aprile 2026, in occasione della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, si svolgerà un itinerario in motonave lungo la Riviera del Brenta. La navigazione ripercorrerà le tradizionali rotte tra le ville venete, offrendo ai partecipanti la possibilità di scoprire il paesaggio e le strutture storiche che si affacciano sul fiume. L’evento permette di vivere un’esperienza che richiama i tempi passati, seguendo le acque che collegano le dimore storiche della zona.
Domenica 19 aprile 2026 — Nell'ambito della Giornata del Turismo Fluviale del Veneto, la Riviera del Brenta si percorre come un tempo: dall'acqua. Una motonave collega Malcontenta a Dolo lungo il Naviglio, passando davanti alle ville patrizie che dal Cinquecento segnano questo tratto di fiume.Il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
A fine marzo si corre la Dogi’s Half Marathon lungo la Riviera del BrentaSi avvicina il traguardo del trentennale per la Dogi’s Half Marathon che il 22 marzo affronterà la sua 29esima edizione.
Nasce l’osservatorio del paesaggio della Riviera del BrentaL’ottavo in Veneto per condividere conoscenza, tutela e accompagnamento delle trasformazioni territoriali che riguardano undici Comuni da Noventa...