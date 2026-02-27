Vasto ricorda la frana del 1956 | primo convegno con gli studenti per il 70° anniversario

Vasto ha organizzato il primo convegno pubblico per ricordare la frana del 1956, in occasione del settantesimo anniversario. L’evento si è svolto giovedì 26 febbraio nella sala “Aldo Moro” e ha visto la partecipazione di studenti e cittadini. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale come parte delle celebrazioni dedicate a uno degli eventi più significativi della storia locale.

Primo appuntamento pubblico a Vasto per celebrare il settantesimo anniversario della frana del 1956. Nella mattinata di giovedì 26 febbraio la sala "Aldo Moro" ha ospitato il convegno inaugurale del programma di iniziative promosso dall'amministrazione comunale per ricordare uno degli eventi più.