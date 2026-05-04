Bus Urbino-Fiumicino protesta dai comuni esclusi dal passaggio

Dopo l’annuncio del nuovo collegamento che collega Urbino a Fiumicino, alcuni comuni coinvolti hanno organizzato proteste. Le proteste sono scaturite dal fatto che alcuni di questi territori non sono stati inclusi nel percorso scelto. I rappresentanti locali chiedono chiarimenti e chiedono di essere ascoltati per eventuali modifiche. La questione riguarda principalmente le modalità di pianificazione e le decisioni prese senza coinvolgimento diretto delle comunità interessate.

Dopo l’annuncio del nuovo collegamento per Roma (la linea Urbino-Fiumicino, annunciata nei giorni scorsi nella città ducale) con la società FlixBus, arrivano anche lamentele e proposte di itinerari alternativi: "E’ una scelta illogica passare per Città di Castello – affermano le consigliere comunali Pd Laura Biagiotti e Oriana Spini di Acqualagna –. L’autobus deve servire la Flaminia. Basta isolare l’entroterra con scelte che ignorano la geografia e i bisogni dei cittadini". Biagiotti e Spini bocciano senza appello l’attuale strategia per il collegamento Urbino-Roma, chiedendo con forza che la tratta attraversi la direttrice naturale della Flaminia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bus Urbino-Fiumicino, protesta dai comuni esclusi dal passaggio Notizie correlate Il caso bollente dei comuni montani . Urbino guida la rivolta degli esclusiUrbino guida la ‘rivolta’ dei comuni montani esclusi dalla nuova legge: circa settanta primi cittadini hanno dato mandato a Gambini per esporre le... "Esclusi dai benefici, inviata la protesta"I sindaci di Mercato Saraceno (nella foto Monica Rossi) e Sogliano al Rubicone sono fra quelli dei nove Comuni dell’Emilia-Romagna - Varano De’... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Bus Urbino-Fiumicino, protesta dai comuni esclusi dal passaggio; Presentata la linea Flixbus Urbino-Roma aeroporto di Fiumicino. Bus Urbino-Fiumicino, protesta dai comuni esclusi dal passaggioDopo l’annuncio del nuovo collegamento per Roma (la linea Urbino-Fiumicino, annunciata nei giorni scorsi nella città ducale) con la ... ilrestodelcarlino.it Scaramucci (Pd), 'necessario ripristinare bus Urbino-Roma'È necessaria la riattivazione della tratta in bus Urbino-Roma, è di grande aiuto per la città, l'Università, il turismo e tutto il territorio, così Federico Scaramucci, consigliere comunale ... ansa.it Lunedì a @uniurbit abbiamo annunciato una nuova linea che quest'estate collegherà #Urbino con Fiumicino, Roma e l'Umbria Grazie all'On. Baldelli, al Rettore Calcagnini, alla Vicesindaca Volponi e Lollibus per aver condiviso questo momento prezioso x.com FlixBus inaugura il servizio a Urbino È stata presentata ieri presso l’Università di Urbino Carlo Bo una nuova linea FlixBus che per tutta l’estate collegherà Urbino con Roma, l’Aeroporto di Fiumicino e l’Umbria, per incentivare la mobilità fra la Città Ideale e alc - facebook.com facebook