Esclusi dai benefici inviata la protesta

I sindaci di Mercato Saraceno e Sogliano al Rubicone hanno inviato una protesta dopo essere stati esclusi dai benefici previsti. La loro comunicazione riguarda le modalità di distribuzione di determinati fondi o risorse, che non hanno coinvolto le amministrazioni locali. La questione coinvolge altri sindaci della zona, che hanno espresso insoddisfazione per questa esclusione.

I sindaci di Mercato Saraceno (nella foto Monica Rossi) e Sogliano al Rubicone sono fra quelli dei nove Comuni dell’ Emilia-Romagna - Varano De’ Melegari (Parma), Monte San Pietro, Sasso Marconi, Marzabotto, Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice (Bologna) - firmatari di un documento congiunto al Governo e alla Regione, contestando la loro esclusione dalla nuova classificazione dei Comuni montani prevista dalla Legge 1312025. Per i primi cittadini la revisione basata esclusivamente su altitudine e pendenza non riflette le reali condizioni dell’Appennino, caratterizzato da isolamento, difficoltà di accesso ai servizi essenziali, fragilità idrogeologica e spopolamento: 64 anni di riconoscimento e di storia non si cancellano con un algoritmo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Esclusi dai benefici, inviata la protesta" Articoli correlati “Esclusi dai tedofori di Milano-Cortina: hanno preferito l’Uomo Gatto, non c’è rispetto per noi campioni”: la protesta di Fauner e degli ori olimpici“Non c’è rispetto per noi campioni, la considero un’offesa incredibile o come dice la mia compagna Monica, ‘una vergogna’”. Leggi anche: Metodi svizzeri: inviata del Tg2 intimidita a Crans Montana (video). La protesta di Unirai e Giornaliste italiane Approfondimenti e contenuti su Esclusi dai benefici inviata la protesta Discussioni sull' argomento Esclusi dai benefici, inviata la protesta; Comuni marchigiani esclusi dai benefici per la montagna: UNCEM sostiene i territori; Riforma comuni montani, sindaci e Uncem compatti per la revisione dei criteri; Bonus 2026, guida agli aiuti invisibili: ecco i 5 contributi che quasi nessuno richiede. Lavori usuranti. Cgil Medici: camici bianchi convenzionati a rischio di esclusione dai benefici di leggeIn una lettere al ministro del Welfare Maurizio Sacconi, il sindacato chiede il riconoscimento dei medici di guardia e del 118 che rischiano di rimanere esclusi dai benefici del Decreto legislativo ... quotidianosanita.it 6 milioni per i centri esclusi tra Latina e Frosinone e 11,8 milioni per il tpl - facebook.com facebook MARCO CAVALLO LOTTA PER TUTTI GLI ESCLUSI Io mi piace venire al P perché passo il tempo perché pitturo e disegno e trovo degli amici. Io vengo alle feste di marco cavallo. x.com