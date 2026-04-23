Recentemente si è diffusa la notizia di una nuova serie televisiva ispirata ai libri di Walter Veltroni, noto ex segretario del Partito Democratico. La produzione, che sembra essere affidata a Rai, ha suscitato attenzione per la sua connessione con personaggi di rilievo politico. La decisione di realizzare questa fiction ha attirato l'interesse di molti, considerando il ruolo e il passato dell’autore coinvolto.

Ci mancava giusto la serie sui gialli di Walter Veltroni. E invece mamma Rai non dimentica mai nessuno, soprattutto se sei una personalità ancora con un certo potere, come lo è l’ex segretario del Partito democratico. Che, tra le sue mille attività, compreso scrivere assiduamente come editorialista per il Corriere della Sera (diretto dal suo collega ai tempi della direzione de l’Unità, Luciano Fontana ), dal 2019 si è inventato pure giallista, con romanzi che hanno per protagonista Giovanni Buonvino, che indaga su fatti, delitti e misteri avvenuti in quel di Roma, a Villa Borghese o nelle immediate vicinanze. L’ultimo libro di Veltroni su Buonvino.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Buonvino, la fiction tratta dai libri di Veltroni e quella strana dimenticanza della Rai

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