Buon compleanno Fàbregas Jorge Lorenzo El Cordobes…

In questo giorno si celebrano diversi compleanni di personaggi noti provenienti da ambiti diversi, tra sport, politica, cinema e musica. Tra i festeggiati figurano ex calciatori, piloti di moto, registi, politici, attori e artisti, alcuni dei quali hanno raggiunto un’età significativa. La lista comprende anche personalità italiane e internazionali, tutte ricordate per aver lasciato un segno nelle rispettive carriere.

Buon compleanno Nainggolan, Elly Schlein, Stefano Sollima, El Cordobes, Michele Salvati, Irene Ghergo, Massimo Cacciatori, Alessandro Bratti, Rocco Siffredi, Maurizio Cheli, Jorge Lorenzo, Ruben Olivera, Cesc Fàbregas.. Oggi 4 maggio compiono gli anni: Sergio Carrà, chimico, fisico; El Cordobes ( Manuel Benítez Pérez), torero; Michele Salvati, economista, politico; Maurizio di Nardo, attore; Giovanni Ruffino, linguista, glottologo; Luciano Bergamin, vescovo; Maurizio Mesoraca, politico; Claudio Daiano, paroliere, compositore, cantautore; Neldo Ferrari, liutaio, artigiano, cantante lirico; Irene Ghergo, autrice tv. Inoltre, compiono gli anni:...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Fàbregas, Jorge Lorenzo, El Cordobes… Notizie correlate Leggi anche: Jorge Lorenzo paragona la sua situazione in MotoGP al ritorno di Ronaldinho. Pedro Acosta potrebbe influenzare Marc Marquez come Jorge Lorenzo influenzò Valentino Rossi.Pedro Acosta potrebbe influenzare Marc Marquez come Jorge Lorenzo influenzò Valentino Rossi.