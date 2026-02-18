Jorge Lorenzo paragona la sua situazione in MotoGP al ritorno di Ronaldinho

Jorge Lorenzo ha paragonato la sua attuale situazione in MotoGP al ritorno di Ronaldinho nel calcio, sottolineando come entrambi abbiano affrontato sfide simili dopo un lungo periodo di assenza. Lorenzo ha spiegato che, come l’ex stella brasiliana, anche lui si trova di fronte a una nuova occasione di riscatto, anche se con qualche incertezza. Un esempio concreto è stato il suo recente allenamento in pista, che testa le sue capacità dopo mesi di inattività.

Jorge Lorenzo: Riflettendo su un Possibile Ritorno in MotoGP. Jorge Lorenzo, tre volte campione del mondo di MotoGP, è stato lontano dalle competizioni per quasi un decennio. Recentemente, ha aperto un dibattito intrigante sulla possibilità di tornare a competere ai massimi livelli. Durante un'intervista, Lorenzo ha candidamente espresso il suo pensiero riguardo alla sua capacità di tenere il passo con i piloti odierni. La carriera di Lorenzo è segnata da successi impressionanti e dalla sua particolare abilità nel fronteggiare i piloti della "fantastica quattro", inclusi nomi illustri come Marc Marquez.

"Marc Marquez ha reinventato il suo stile di guida. Oggi sembra quasi che mi assomigli: è molto morbido e non va mai largo, al contrario è molto preciso e fluido a raddrizzare la moto". - Jorge Lorenzo