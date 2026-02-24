Risultati Champions League LIVE | avanti Atletico Leverkusen e Newcastle fuori l’Inter

L’Atletico Madrid ha ottenuto una vittoria decisiva grazie a un gol nel finale, spingendo fuori l’Inter dalla Champions League. La causa principale è stata una difesa solida e un attacco efficace, che hanno messo sotto pressione gli avversari. Il match ha visto anche il Leverkusen e il Newcastle avanzare, mentre i nerazzurri devono ora riconsiderare le proprie strategie. La partita si è conclusa con un risultato che cambia le sorti del girone, lasciando molte incognite.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Playoff Champions League. Ritorno Martedì 24 febbraio Atletico Madrid Club Brugge 4-1 (23? Sorloth, 36? Ordonez, 48? Cardoso, 76? Sorloth, 87? Sorloth). Bayer Leverkusen-Olympiacos 0-0. Inter Bodo Glimt 1-2 LIVE (58? Hauge, 72? Evjen, 76? Bastoni).