Bundesliga | il Lipsia batte l' Hoffenheim e ritrova la zona Champions

Lipsia (Germania) 23 marzo 2026 - C'era in palio la chance di tornare subito in zona Champions e il Lipsia non se l'è fatta sfuggire. Vittoria e ritorno al quarto posto per i tori rossi di Germania ai danni dell' Hoffenheim, mentre davanti a loro non variano le distanze tra le prime tre, tutte vincenti in gare ricche di gol. Torna a fare punti l' Heidenheim, ma la salvezza è lontana, il Mainz prova invece a lasciare definitivametne i bassifondi. L'esito delle partite del weekend. La partita di più alto profilo, il big match, di questo turno numero 27 di Bundesliga, apre il sipario su questo weekend di calcio in Germania. Alla Red Bull Arena, il Lipsia ospita l' Hoffenheim nello scontro diretto per il quarto posto, valevole per la qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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