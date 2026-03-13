Io abusata dal compagno di mia figlia | non denunciai subito per paura che lui potesse farle del male

Una donna racconta di essere stata abusata dal compagno di sua figlia e di aver deciso di non denunciare subito per timore che potesse fare del male alla ragazza. Ricorda di aver provato vergogna, paura e disperazione, e di aver vissuto momenti di agitazione estrema. Nei giorni successivi si è recata in ospedale, dove ha descritto di non aver più trovato pace, tremando e perdendo il sonno.

In aula la drammatica testimonianza di una 70enne che ha denunciato il compagno della figlia per violenza sessuale: «Mi sono vergognata. Ero disperata, spaventata, agitatissima. Mi salvò il vicino di casa che suonò alla porta di casa» In aula la drammatica testimonianza di una 70enne che ha denunciato il compagno della figlia per violenza sessuale: «Mi sono vergognata. Ero disperata, spaventata, agitatissima. Mi salvò il vicino di casa che suonò alla porta di casa» . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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