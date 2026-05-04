Bulega infrange il record | 14 vittorie consecutive in Superbike

In occasione di una gara di Superbike, il pilota ha stabilito un nuovo record con 14 vittorie consecutive, superando il precedente detenuto da un altro campione. La sua vittoria ha attirato l’attenzione di Ducati, che ha scelto lui per effettuare test al Mugello. Sono stati analizzati i metodi e le strategie che gli hanno permesso di raggiungere questo risultato, dando così un nuovo impulso alla sua carriera e alla squadra.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Bulega a superare il limite di Razgatlioglu?. Perché Ducati ha scelto proprio lui per i test al Mugello?. Quali incertezze contrattuali minacciano il futuro del pilota nel 2027?. Cosa significa questo primato per la gerarchia della Superbike?.? In Breve Bulega supera le 13 vittorie di Toprak Razgatlioglu iniziate all'Estoril nel 2025. Il pilota Ducati testerà la nuova Desmosedici 850cc martedì prossimo al Mugello. Manca ancora l'accordo contrattuale ufficiale per la stagione 2027. Il primato nasce dalla striscia ininterrotta iniziata nella seconda gara dell'Estoril. Nicolò Bulega trionfa in Ungheria a Gara 1 e stabilisce il nuovo record storico della Superbike con 14 vittorie consecutive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bulega infrange il record: 14 vittorie consecutive in Superbike Notizie correlate Bulega da record a Balaton: 16 vittorie consecutive in SuperbikeNicolò Bulega ha portato a 16 il numero di vittorie consecutive nel Mondiale Superbike, completando il poker del weekend di Balaton Park. Leggi anche: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega domina gara-1 e fa la storia con 14 vittorie consecutive Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Nicolo Bulega rompe i record con una storica vittoria nel WorldSBK al Balaton Park. Nicolò Bulega nella storia della Superbike: 16 vittore consecutive. VIDEOMONTECCHIO (Reggio Emilia) – Primo pilota a raggiungere il 12esimo successo stagionale su 12 gare, 16 vittorie consecutive, quattro triplette su quattro. Nicolò Bulega è già l’uomo dei record. Il pilo ... reggionline.com Nicolò Bulega riscrive i record della SBK, ma ancora non si accontentaA Balaton Park arriva la quattordicesima vittoria di fila, una in più rispetto al primato di Razgatlioglu: per Nicolò Bulega, però, qualcosa non va. sportal.it