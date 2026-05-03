Nicolò Bulega ha stabilito un nuovo record nel campionato mondiale Superbike, vincendo la sua sedicesima gara consecutiva durante il weekend a Balaton Park. Con questa serie di successi, il pilota italiano ha raggiunto un risultato senza precedenti nella storia della categoria. La sua performance ha permesso di completare un fine settimana perfetto, con quattro vittorie in quattro gare disputate.

Nicolò Bulega ha portato a 16 il numero di vittorie consecutive nel Mondiale Superbike, completando il poker del weekend di Balaton Park. Dopo la 14ª affermazione di sabato in Gara 1, il pilota italiano dell’Aruba.it Racing – Ducati ha dominato anche la Superpole Race domenica mattina e poi Gara 2 nel pomeriggio, con Iker Lecuona sempre secondo alle sue spalle. È la nona doppietta consecutiva della stagione 2026 per il team campione del mondo. Doppietta Aruba.it Racing – Ducati a Balaton Park. Il fine settimana inaugurale della Superbike sul nuovo circuito ungherese del Balaton Park si chiude con tre vittorie su tre per Bulega: Gara 1 sabato, Superpole Race domenica mattina e Gara 2 domenica pomeriggio.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Bulega da record a Balaton: 16 vittorie consecutive in Superbike

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