LIVE Superbike GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Bulega domina gara-1 e fa la storia con 14 vittorie consecutive

Nella gara di Superbike valida per il GP d’Ungheria, il pilota ha conquistato la vittoria in gara-1, stabilendo un nuovo record con 14 successi consecutivi. La competizione si è conclusa con questa affermazione, mentre la nostra cronaca si ferma qui. Ringraziamo i lettori per aver seguito la diretta e auguriamo una buona giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra diretta live termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Sono adesso 74 i punti di vantaggio su Lecuona in attesa di gara-2 di domani. Bulega scrive la storia con 14 vittorie consecutive in Superbike. Battuto il record di 13 di Razgatlioglu. Il reggiana si conferma il più forte ed allunga ancora in classifica piloti. Questa la classifica finale di gara-1: 1 BULEGA Nicolo 11 Ducati Panigale V4R 21 LEAD LEAD 1’39.988 1’38.783 276 2 LECUONA Iker Ducati Panigale V4R 21 +2.538 +2.538 1’39.596 1’38.937 282 3 OLIVEIRA Miguel 88 BMW M 1000 RR 21 +12.584 +10.046 1’40.250 1’39.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega domina gara-1 e fa la storia con 14 vittorie consecutive Notizie correlate Leggi anche: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega domina gara-2 in scioltezza ed è già in fuga nel Mondiale LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per proseguire la cavalcataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata alla Superpole ed alla gara-1 valida... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per proseguire la cavalcata; Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; Superbike Balaton 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming; Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming. LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega domina gara-1 e fa la storia con 14 vittorie consecutiveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ultimo giro!!!!! -2 Pochi chilometri separano Bulega dal successo. -2 Passa lo spagnolo che si porta in quinta ... oasport.it Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streamingTutto pronto al Balaton Park per un sabato in cui si terranno la Superpole e gara-1 del Gran Premio d'Ungheria 2026, valevole come quarta tappa stagionale ... oasport.it SUPERBIKE - IN POLE POSITION NICOLÒ BULEGA ANCHE IN UNGHERIA Anche al Balaton Park è Nicolò Bulega il più veloce della Superpole, davanti ai parimarca Lorenzo Baldassarri e Yari Montella. Quarto Miguel Oliveira, davanti a Iker Lecuona. S - facebook.com facebook LIVE FP2 Superbike Balaton: la diretta minuto per minuto: x.com