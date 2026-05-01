Luca Medici, in arte Checco Zalone, è uno di quegli artisti capaci di fermare l’Italia. Letteralmente. Ogni volta che esce un suo film il pubblico si riversa nelle sale con una fedeltà cieca. E Buen Camino non ha fatto eccezione. Anzi, ha alzato l’asticella fino a un’altezza che sembrava proibita. Uscito nelle sale il giorno di Natale del 2025, il film ha polverizzato record fin dalle prime ore, con code alle casse e sale esaurite in tutta Italia. Dopo aver dominato i botteghini con quella che è diventata a tutti gli effetti una cavalcata storica, Buen Camino è arrivato su Netflix, offrendo a chi se lo fosse perso al cinema una seconda occasione per mettersi in cammino insieme a Checco.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il film che ha frantumato i record ai botteghini arriva in streaming su Netflix: tutti pronti a ridere con Checco Zalone e Buen Camino

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