L'attore e Netflix hanno condiviso in streaming un video con il quale annunciano l'arrivo sulla piattaforma digitale per il film campione di incassi di quest'ultima annata cinematografica Dopo aver conquistato il box-office ed essere diventato il film con il maggior incasso della storia nel nostro Paese, Buen Camino di Checco Zalone si prepara a invadere anche i salotti degli italiani. Netflix e il comico pugliese hanno infatti annunciato la data d'uscita del film in streaming: arriverà prestissimo, già il 29 aprile prossimo e sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma. Non solo Buen Camino, su Netflix tutta la filmografia di Zalone Seduti comodamente sul divano di casa, gli italiani possono ora scegliere l'ultimo film di Checco Zalone direttamente dal catalogo Netflix.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Checco Zalone annuncia l'arrivo di Buen Camino su Netflix in un video esilarante

Ecco il Trailer Ufficiale di Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone!

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