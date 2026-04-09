Giù le temperature dopo il caldo arriva la pioggia | le previsioni meteo

Dopo settimane di caldo e temperature superiori ai 26°C, l’Italia si appresta a cambiare rotta. Le previsioni indicano un calo delle temperature e l’arrivo di piogge a partire dalla prossima settimana, segnando un cambiamento rispetto alle giornate di sole e caldo che hanno caratterizzato il periodo appena trascorso. La primavera, fino a ora, ha mostrato alcune variazioni rispetto alla media stagionale.

(Adnkronos) – Prime crepe in arrivo nella primavera. Dopo giornate di sole e caldo, con temperature che hanno superato la soglia dei 26°C, anomale rispetto alla media del periodo, l'Italia si prepara a vivere l'ennesimo ribaltone con calo termico e piogge a partire dalla prossima settimana. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Torna il caldo? Di quanto si alzano le temperature in Emilia-Romagna: le previsioni dell’esperto meteoBologna, 6 marzo 2026 – È arrivata la primavera, anche se a guardare fuori dalle finestre in questi giorni, i dubbi sono legittimi. Meteo Napoli, calano le temperature e torna la pioggia: le previsioni fino al weekendSecondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, ma nelle prossime ore... Torna il Sole su Tutta Italia – Previsioni Meteo 27 Dicembre Temi più discussi: Giù le temperature, dopo il caldo arriva la pioggia: le previsioni meteo; Primavera al freddo, tornano piogge e maltempo: le previsioni meteo; Quasi estate ma non dura: arriva il ribaltone, ecco quando cambia tutto; Maltempo e temperature invernali sull’Italia. Allerta in Molise a Abruzzo. Giù le temperature dopo il caldo, arriva la pioggia: le previsioni meteoPrime crepe in arrivo nella primavera. Dopo giornate di sole e caldo, con temperature che hanno superato la soglia dei 26°C, anomale rispetto alla media del periodo, l'Italia si prepara a vivere l'enn ... adnkronos.com Colpo di coda invernale: temperature giù di 10°C, vento e neveMilano, 26 mar. (askanews) – Pochissimi giorni dopo l’Equinozio di Primavera, la configurazione barica europea impone un drastico e violento ritorno a condizioni invernali per almeno 3-4 giorni. Il fr ... askanews.it ...Accelleri Koscina, giù tutto... Alberto Sordi ndal Vigile #cult #restored - facebook.com facebook Tregua #Usa- #Iran, volano le borse globali, giù il petrolio x.com