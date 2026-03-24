Meteo | primavera in ritardo pioggia e temporali sull' Italia Da mercoledì sera temperature giù di 12 gradi

La primavera ritarda. E arriva anche il freddo. Toccherà dapprima il Regno Unito, la Francia e i settori alpini, per poi irrompere da mercoledì sera in modo diretto e violento su tutta la nostra Penisola - con un drastico calo delle temperature - il ciclone artico proveniente dalla Norvegia che sarà protagonista di un ennesimo 'ribaltone atmosferico'. Lo fa sapere Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, spiegando che il maltempo partirà dal Nord del nostro Paese per dilagare verso il resto d’Italia. Sarà un vero e proprio ritorno dell’inverno con venti di tempesta, forti rovesci, grandinate e un crollo termico di ben 10-12°C. La neve, spinta dai venti gelidi, crollerà a quote bassissime per il periodo, imbiancando i rilievi fino ai 300 metri di altitudine tra giovedì e venerdì. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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A cura di Giuseppe Mucci di Rai Meteo x.com

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