Insigne racconta tutto | De Laurentiis mi voleva al Napoli vi svelo perché è saltata

Durante la puntata di oggi di Dribbling, trasmissione sportiva di Rai 2, l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato di un possibile ritorno in maglia azzurra a gennaio. Insigne ha anche svelato alcuni dettagli su un contenzioso con il presidente del club e sui motivi per cui il trasferimento non si è concretizzato. La conversazione si è concentrata su questioni legate alle trattative e alle decisioni prese dal club.

Durante la puntata odierna di Dribbling, trasmissione sportiva in onda su Rai 2, l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha rilasciato un’intervista dove si è soffermato anche su un retroscena riguardante un possibile ritorno in azzurro a gennaio. L’attaccante ha raccontato che c’era anche l’ok del presidente De Laurentiis per una simile operazione, ma hanno inciso in negativo le sue condizioni fisiche.. Insigne e il retroscena sul mancato ritorno al Napoli. Quello tra Lorenzo Insigne e il Napoli è un matrimonio che non potrà mai sciogliersi, nonostante il suo addio nel 2022. Eppure la possibilità di un secondo epilogo azzurro era tutt’altro che impossibile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Insigne racconta tutto: “De Laurentiis mi voleva al Napoli, vi svelo perché è saltata” Articoli correlati Leggi anche: Osimhen: “Giuntoli mi voleva alla Juve, ma sapevo che De Laurentiis non mi avrebbe lasciato partire” Leggi anche: Napoli, Venerato: «Manna spinge per Juanlu Sanchez e Alisson. Mazzocchi resta, Insigne bloccato da De Laurentiis» Tutto quello che riguarda Insigne racconta Discussioni sull' argomento Insigne si racconta; Insigne: Ero vicino al ritorno a Napoli. Lazio? Parlai con Sarri ma...; Insigne: Vicino al ritorno al Napoli, il mio cuore... Alla Lazio parlai con Sarri; Il retroscena di Insigne sull’addio al Napoli: I tifosi si aspettavano sempre di più. Il retroscena di Insigne sull’addio al Napoli: I tifosi si aspettavano sempre di piùLorenzo Insigne rompe il silenzio e si racconta senza filtri. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex capitano del Napoli ricostruisce gli ultimi anni: l’addio alla città che lo ha cresciuto, ... msn.com Insigne si racconta Tra Napoli, Lazio, Italia e Serie B facebook #Insigne si racconta Tra #Napoli, #Lazio, #Italia e #SerieB x.com