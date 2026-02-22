Francesca Lollobrigida | Mio figlio mi ha dato la forza l’amore del pubblico italiano è stato la cosa più importante

Francesca Lollobrigida ha parlato della forza ricevuta da suo figlio, sottolineando quanto il calore del pubblico italiano l’abbia motivata durante la gara. La campionessa di short track ha condiviso che il sostegno dei tifosi le ha dato energia nelle fasi più difficili. Sul ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, ha mostrato anche il ruolo fondamentale della famiglia nella sua carriera. La sua prestazione ha lasciato il pubblico senza parole.

Sull’anello di ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium non ha corso soltanto una campionessa: ha corso una madre. Francesca Lollobrigida, tornata alle competizioni due stagioni fa con un nome nuovo inciso nel cuore, Tommaso, si è regalata qualcosa che pochi avrebbero potuto immaginare. Due ori olimpici nello speed skating rappresentano un traguardo storico, quasi incredibile da pronunciare. Il tricolore stretto tra le mani, la fuga dal fragore degli spalti, l’attraversamento del ventre dell’arena come si attraversa una vita intera, fino ad arrivare da lui, suo figlio. L’oro pesa meno quando lo condividi, brilla di più quando lo guardi negli occhi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Olimpiadi 2026, Francesca Lollobrigida: “Mi dispiace per le critiche su mio figlio”Francesca Lollobrigida ha risposto alle critiche ricevute dopo aver abbracciato il figlio Tommaso in braccio durante l’intervista post vittoria alle Olimpiadi 2026 a Milano.

Francesca Lollobrigida: Ho letto commenti cattivi, soprattutto da donne. Non toccate mio figlioFrancesca Lollobrigida dopo le due medaglie d'oro olimpiche spegne le critiche sul comportamento del figlio durante l'intervista virale ... fanpage.it

Doppio oro e bufera sulla Lollobrigida: Non toccate mio figlio, scoppia la polemicaDal doppio oro olimpico alla polemica social: il caso di Francesca Lollobrigida diventa nazionale e accende il dibattito pubblico. La campionessa azzurra del pattinaggio di velocità, protagonista ... baritalianews.it

Altre tre medaglie azzurre ieri a @milanocortina26, che portano il totale a 30! Applausi per Dorothea Wierer e Francesca Lollobrigida che sfiorano il podio nelle mass start olimpiche di biathlon e pattinaggio di velocità! bit.ly/4rXm8vg bit.ly/4s9NhLL x.com

Il bilancio delle Olimpiadi della pattinatrice sul ghiaccio Francesca Lollobrigida, la "mamma d'oro". Che svela di essere stata invitata a Sanremo e... https://www.famigliacristiana.it/attualita/sport/francesca-lollobrigida-i-messaggi-delle-mamme-la-cosa-piu-bella- - facebook.com facebook