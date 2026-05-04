Bruciano i ’piumini’ ponte chiuso

Nella giornata di ieri, il traffico sul ponte del Po tra Guastalla e Dosolo è stato temporaneamente interrotto a causa di un incendio causato dai piumini dei pioppi. Il fumo prodotto dall’incendio ha ridotto la visibilità, rendendo pericolosa la circolazione dei veicoli. Le autorità hanno deciso di chiudere il ponte per garantire la sicurezza di chi transitava nella zona. La combustione ha provocato un notevole accumulo di fumo nell’area circostante.

Gli incendi favoriti dai ’ piumini ’ dei pioppi stanno creando non pochi problemi. Ieri pomeriggio è stato necessario chiudere il traffico sul ponte del Po tra Guastalla e Dosolo proprio per il fumo che impediva una sicura circolazione dei veicoli. Sono intervenuti in forze i vigili del fuoco da Guastalla, Reggio, Viadana e Luzzara per domare i focolai. Solo nel tardo pomeriggio la circolazione è ripresa regolarmente. L’altra sera i vigili del fuoco erano intervenuti nuovamente al lido Po a Guastalla per domare gli ultimi focolai rimasti da un incendio spento poche ore prima che aveva interessato un’area accanto al ristorante La Quadra (in questi mesi chiuso al pubblico), con danni a una catasta di sedie e alla parete in legno di un manufatto adibito a magazzino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bruciano i ’piumini’, ponte chiuso Notizie correlate Ponte chiuso, giallo su cause e tempi"Allo stato attuale, l’individuazione puntuale della causa del dissesto risulta prematura in assenza di un’approfondita analisi strutturale, ma in... Lavori in via Monti, ponte mobile chiuso sabatoÈ in arrivo un’altra giornata di passione per gli automobilisti che si trovano a passare da Ravenna.