ponte chiuso giallo su cause e tempi

Il ponte rimane chiuso al traffico mentre si indaga sulle cause del suo dissesto. Attualmente, non è ancora possibile determinare con certezza cosa abbia provocato il problema, poiché non sono stati completati gli studi approfonditi sulle strutture. Tuttavia, una prima ipotesi suggerisce che l'usura degli ancoraggi degli stralli possa aver contribuito al deterioramento. Restano da chiarire i tempi stimati per le eventuali riparazioni o interventi di messa in sicurezza.

"Allo stato attuale, l’individuazione puntuale della causa del dissesto risulta prematura in assenza di un’approfondita analisi strutturale, ma in via preliminare ipotizziamo una possibile usura degli ancoraggi degli stralli". Con queste parole il presidente della Provincia Fabrizio Santantonio (nella foto) ha aperto l’altra sera la relazione davanti al Consiglio affrontando subito il tema delle cause che hanno portato alla chiusura del ponte sulla sp591. Lunedì mattina infatti la serrata, dopo che attorno alle due di notte alcune vetture erano rimaste danneggiate passando sul primo giunto sulla sponda lodigiana che si era alzato formando una cunetta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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