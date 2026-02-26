lavori in via monti ponte mobile chiuso sabato

È in arrivo un’altra giornata di passione per gli automobilisti che si trovano a passare da Ravenna. Infatti sabato 28 febbraio sarà effettuato un intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in via Attilio Monti, nel tratto compreso tra la rotonda Finlandia e la rotonda Belgio, incluso il ponte mobile. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, la strada sarà chiusa al traffico dalle 7 alle 21. L’intervento riguarderà, in particolare, la corsia lato mare, dove sono presenti diversi dissesti della pavimentazione, con l’obiettivo di ripristinare adeguate condizioni di percorribilità e migliorare la sicurezza della circolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

