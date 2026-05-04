Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo nel derby, l'ex calciatore del Milan ha commentato la prestazione della squadra, dicendo che sembra come se il club avesse spento l’interruttore. La partita si è conclusa con i neroverdi in vantaggio, e le parole di Brocchi si sono concentrate sull’andamento della squadra rossonera. Nessuna altra considerazione è stata fatta su altri aspetti del match.

Nella giornata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri è sceso nuovamente in campo, ma il risultato 'conquistato' non è stato proprio uno dei migliori, anzi. La formazione di Fabio Grosso, campione del mondo del 2006, ha battuto la squadra rossonera per 2-0 grazie ai gol di Berardi e di Laurentiè. Dal derby, i rossoneri sono totalmente cambiati: non più uniti e solidi, ma traballanti, con prestazioni che, a volte, lasciano molto a desiderare. A fine partita Christian Brocchi, ex calciatore e allenatore del Milan, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito ai microfoni di DAZN. Le sue parole: “Dal derby. Come se il Milan avesse staccato l’interruttore.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Brocchi: “Dal derby è come se il Milan avesse staccato l’interruttore”

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