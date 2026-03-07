Brocchi sicuro | Scudetto già archiviato ma derby più importante per il Milan

Cristian Brocchi, ex centrocampista del Milan, ha dichiarato che lo scudetto è già stato conquistato, ma ha sottolineato che il derby di domani sera contro l’Inter sarà più importante per i rossoneri. La partita si giocherà nel prossimo turno di campionato e rappresenta un’occasione cruciale per il Milan di confermare la propria posizione in classifica. La sfida è attesa con grande interesse dai tifosi di entrambe le squadre.

"Io penso che la cosa meno importante di questo derby sia proprio la classifica. L'Inter, secondo me, ha un margine troppo ampio per pensarci: se pure dovesse perdere, non comprometterebbe il suo cammino verso la vittoria del campionato. È una partita che va valutata per l'importanza del derby, per un dominio cittadino se si vuole, per l'emozione di poter vivere un derby al massimo. Per il Milan vorrebbe dire poter prevalere su una squadra che sta facendo qualcosa di grande, mentre per l'Inter comporterebbe una rivalsa rispetto alle ultime sconfitte con i rossoneri". Queste le parole dell'ex centrocampista del Milan Cristian Brocchi a 'Tuttosport' in vista del Derby di domani sera contro l'Inter.