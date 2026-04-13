La cantante è stata arrestata un mese fa con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Oggi ha deciso di entrare in una struttura specializzata per la disintossicazione da sostanze stupefacenti. La scelta arriva dopo l’arresto e segna un passaggio importante nel suo percorso di cura. La notizia è stata riportata dai media locali e confermata dai rappresentanti dell’artista.

Un mese fa è stata arrestata con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, oggi la decisione di andare in una clinica per la disintossicazione da sostanze stupefacenti. Britney Spears ha deciso di ricoverarsi per risolvere i suoi problemi di salute. La popstar 44enne – ha spiegato uno suo rappresentante ad AP – si è ricoverata volontariamente nella struttura. Il 5 marzo, gli agenti della California Highway Patrol hanno ricevuto una segnalazione di una BMW che procedeva ad alta velocità e in modo irregolare sulla US 101 nella contea di Ventura, vicino al confine con la contea di Los Angeles. Spears, in quell’occasione, è stata sottoposta ai test del caso, venendo arrestata – secondo le autorità – per guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Britney Spears è entrata in una clinica per la disintossicazione da sostanze stupefacenti. Era stata arrestata con l’accusa di guida in stato di ebbrezza

Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezzaA quanto ha appreso il sito, la cantante 42enne sarebbe stata ammanettata nella Contea di Ventura, in California, mentre cercava di tornare nella sua...

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Dopo l'arresto, Britney Spears si è ricoverata volontariamente in una clinica per disintossicarsi