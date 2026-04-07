Intelligenza artificiale e diabete | i successi clinici del San Giovanni di Dio sbarcano a Barcellona

Recentemente, un centro sanitario italiano ha condiviso i risultati ottenuti con l’uso dell’intelligenza artificiale nella gestione del diabete. I successi clinici raggiunti sono stati presentati a Barcellona, dimostrando come le tecnologie avanzate possano migliorare il monitoraggio e il trattamento della malattia. La collaborazione internazionale ha portato all’esposizione di queste innovazioni durante un evento dedicato alla salute digitale.

FIRENZE – L’innovazione tecnologica applicata alla cura del diabete parla anche fiorentino. L’Azienda Usl Toscana Centro ha partecipato attivamente all’ultima edizione del congresso internazionale ATTD ( Advanced technologies & treatments for diabetes 2026 ), andato in scena a Barcellona dall’11 al 14 marzo. Il prestigioso simposio spagnolo ha acceso i riflettori sulle più recenti frontiere della medicina digitale, focalizzandosi sull’impiego dell’intelligenza artificiale e sui nuovi dispositivi smart per il controllo metabolico. A rappresentare la sanità locale in terra iberica è stata la struttura di Diabetologia dell’ospedale San Giovanni di Dio, guidata dalla dottoressa Cristiana Baggiore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Intelligenza artificiale e diabete: i successi clinici del San Giovanni di Dio sbarcano a Barcellona Salute del cervello e intelligenza artificiale: 38 persone su 100 utilizzano strumenti di intelligenza artificiale ma 1 persona su 2 teme un aumento di ansia e stressIn occasione della Settimana del Cervello 2026 (16-22 marzo), dedicata al confronto tra le diverse dimensioni dell’intelligenza umana e artificiale,... Medici imputati di lesioni personali gravissime, ex paziente del San Giovanni di Dio cita anche l'AspIl caso, di presunta malasanità, ha dato vita a un procedimento penale che vede i sanitari imputati per aver agito, secondo gli inquirenti, con... Argomenti più discussi: Sanità, report Nursing Up: Il default silenzioso del Sistema Sanitario; Fisioterapia, incontri e formazione allo stand OFI al Salone FIF a Milano. All'ospedale Papa Giovanni XXIII di Berrgamo arriva l'automazione con l'intelligenza artificiale, il videoAll’ospedale Papa Giovanni XXIII sono ora disponibili due nuove tecnologie che sfruttano l’ intelligenza artificiale per analisi cliniche e cure sempre più personalizzate per i pazienti. Nel laborator ... virgilio.it Ospedale Papa Giovanni, digital pathology e intelligenza artificiale per la diagnostica oncologica di precisioneIl sistema integrato di tecnologie permette di trasformare i vetrini istologici in immagini digitali. I primari: «L’identificazione accurata dei biomarcatori tumorali consente di personalizzare le sce ... bergamo.corriere.it IL SANTO DEL GIORNO SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE 7 Aprile San Giovanni Battista de La Salle, primo di dieci fratelli, nacque a Reims il 30 aprile del 1651 e, secondo il bell'uso cristiano, fu battezzato nello stesso giorno. Il padre, signor L - facebook.com facebook