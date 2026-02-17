La Montagna in festa Pienone a San Marcello La vittoria ai locali con il carro in salsa Brit

La settima edizione del Carnevale della Montagna si è svolta a San Marcello, dove il successo dei partecipanti locali ha attirato una folla di spettatori. La vittoria è andata ai residenti con il carro in stile britannico, che ha conquistato i giudici con dettagli curati e un tema originale. Centinaia di persone si sono radunate lungo le strade per ammirare le creazioni dei gruppi in gara, trasformando il centro del paese in un grande spettacolo di colori e musica.

di Andrea Nannini MONTAGNA La settima edizione del Carnevale della Montagna, l'evento che ha contrassegnato la domenica della Montagna pistoiese, si è aperta sotto un pallido sole festoso, accolto da un pubblico numeroso e caloroso. Visto dall'ampia terrazza della sala Baccarini, il colpo d'occhio dei partecipanti era davvero notevole, nonostante la defezione di qualche paese. Ha aperto la sfilata San Marcello, che ha dato il via con un carro dedicato alla famiglia reale britannica, coloratissimo e ricco di dettagli, che gli ha fruttato il gradino più alto del podio. Ponte Sestaione ha incantato con "Poseidone in Connessione", tra marinai e un maestoso Poseidone di cartapesta.