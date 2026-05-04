Brindisi targa al maestro Campanella | 40 anni di Taekwondo

A Brindisi è stata inaugurata una targa in memoria del maestro Campanella, riconoscimento per i suoi 40 anni di attività nel mondo del Taekwondo. Durante l’evento sono stati premiati gli atleti che hanno ottenuto titoli interregionali e sono state mostrate le prove di rottura delle tavolette, uno dei momenti più attesi nelle competizioni di questa disciplina. La cerimonia ha coinvolto partecipanti di diverse età e livello di esperienza.

? Cosa scoprirai Chi sono gli atleti che hanno conquistato i titoli interregionali?. Come hanno superato le prove di rottura delle tavolette?. Perché il quattordicenne Gabriele rappresenta un caso unico per la società?. Quali sono i segreti tecnici dietro quarant'anni di attività costante?.? In Breve L'assessore Rino Scarano ha consegnato il riconoscimento ufficiale durante gli esami tecnici.. I campioni interregionali sono Leonardo Macchia, Francesca De Fazio e Nicola Palma.. Gabriele Romano ha completato dieci anni di attività presso la Tae Action Center.. Gli allenatori Fumarola, Fortunato e Muscio supportano la crescita tecnica del gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brindisi, targa al maestro Campanella: 40 anni di Taekwondo Notizie correlate Taekwondo, esami e premi alla Tae Action Center: targa per i 40 anni del maestro CampanellaBRINDISI – Si è svolta nei giorni scorsi la manifestazione con gli esami di passaggio di grado dell’Asd Tae Action Center, guidata dal maestro... Cattolica, maestro di taekwondo: 4 anni e 10 mesi per molestie su atlete? Cosa sapere Cattolica, istruttore di taekwondo condannato a 4 anni e 10 mesi per molestie su minorenni.