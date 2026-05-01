Cattolica maestro di taekwondo | 4 anni e 10 mesi per molestie su atlete

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un istruttore di taekwondo di Cattolica è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione per aver molestato alcune atlete minorenni. La sentenza si riferisce a episodi avvenuti nel corso di diversi anni, durante le sessioni di allenamento e incontri sportivi. La vicenda è stata portata alla luce dopo le denunce delle giovani coinvolte, che hanno raccontato le loro esperienze alle autorità.

? Cosa sapere Cattolica, istruttore di taekwondo condannato a 4 anni e 10 mesi per molestie su minorenni.. Il verdetto chiude il caso degli abusi avvenuti tra il 2018 e il 2020.. L’istruttore di taekwondo di Cattolica è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione per le molestie subite da diverse atlete minorenne tra il 2018 e il 2020 durante le sessioni di allenamento in palestra. Il verdetto, emesso dopo un lungo iter giudiziario, chiude un capitolo doloroso per la comunità sportiva locale e per le famiglie delle giovani vittime, che all’epoca avevano tra i 13 e i 15 anni. Il processo ha messo in luce una serie di episodi di contatto...🔗 Leggi su Ameve.eu

cattolica maestro di taekwondo 4 anni e 10 mesi per molestie su atlete
© Ameve.eu - Cattolica, maestro di taekwondo: 4 anni e 10 mesi per molestie su atlete

Notizie correlate

Leggi anche: Palpeggiava le atlete minorenni. Condannato maestro di taekwondo

Condannato a 4 anni e 8 mesi Paolo Matteucci: l’ex allenatore a processo per abusi su atlete minorenniL'ex allenatore della squadra di basket femminile di Ncp Rieti è stato condannato in primo grando a 4 anni e 8 mesi di reclusione per violenza...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Palpeggiava le atlete minorenni. Condannato maestro di taekwondo; Alla scoperta del genio di Giuseppe Verdi, alla Cattolica docu-film e mostra dedicata al Maestro; Cattolica, in via Della Chiesa il parco dedicato al maestro Alberto Manzi; A Cattolica inaugurato il parco dedicato al Maestro Manzi. Bambini protagonisti.

cattolica maestro di taekwondoPalpeggiava le atlete minorenni. Condannato maestro di taekwondoCondannato a 4 anni e 10 mesi. È la pena inflitta a un istruttore di taekwondo, finito a processo con l’accusa di aver molestato alcune giovanissime atlete (tutte minorenni all’epoca) durante le lezio ... ilrestodelcarlino.it

cattolica maestro di taekwondoMaestro di taekwondo condannato a 4 anni e 10 mesi per molestie sulle allieveCondanna a 4 anni e 10 mesi per il 42enne maestro riminese di taekwondo accusato di violenza sessuale aggravata su quattro allieve minorenni durante gli allenamenti. Il pm Davide Ercolani aveva ... altarimini.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.