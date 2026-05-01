Un istruttore di taekwondo di Cattolica è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione per aver molestato alcune atlete minorenni. La sentenza si riferisce a episodi avvenuti nel corso di diversi anni, durante le sessioni di allenamento e incontri sportivi. La vicenda è stata portata alla luce dopo le denunce delle giovani coinvolte, che hanno raccontato le loro esperienze alle autorità.

? Cosa sapere Cattolica, istruttore di taekwondo condannato a 4 anni e 10 mesi per molestie su minorenni.. Il verdetto chiude il caso degli abusi avvenuti tra il 2018 e il 2020.. L’istruttore di taekwondo di Cattolica è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione per le molestie subite da diverse atlete minorenne tra il 2018 e il 2020 durante le sessioni di allenamento in palestra. Il verdetto, emesso dopo un lungo iter giudiziario, chiude un capitolo doloroso per la comunità sportiva locale e per le famiglie delle giovani vittime, che all’epoca avevano tra i 13 e i 15 anni. Il processo ha messo in luce una serie di episodi di contatto...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cattolica, maestro di taekwondo: 4 anni e 10 mesi per molestie su atlete

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