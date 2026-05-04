Brindisi gattino appena nato trovato in un sacco nel bidone | l’orrore

A Brindisi, un gattino appena nato è stato trovato in un sacco nero gettato nel bidone. L’episodio ha portato all’intervento di un’associazione che si occupa di animali, che ha denunciato la scoperta alle autorità. La notizia ha attirato l’attenzione sul caso e sulla possibilità che un neonato fosse stato nascosto all’interno del sacco, sollevando interrogativi sulla provenienza e sul modo in cui è stato possibile nascondere il piccolo.

? Cosa scoprirai Come è stato possibile nascondere un neonato in un sacco nero?. Chi ha denunciato l'accaduto all'associazione Micetti di Brindisi?. Quali sono le conseguenze per chi ha compiuto questo gesto?. Come reagirà la comunità di Brindisi dopo questa scoperta?.? In Breve Antonella Brunetti presidente associazione Micetti denuncia l'accaduto a Brindisi. L'episodio avviene lunedì 4 maggio 2026 nei vicoli della città. La comunità locale chiede punizioni severe per il responsabile del gesto. Il caso solleva interrogativi sulla protezione animale nei quartieri popolosi. A Brindisi, un gattino appena nato ancora legato alla propria placenta è stato gettato in un bidone della spazzatura insieme alla sua cuccia dentro un sacco nero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brindisi, gattino appena nato trovato in un sacco nel bidone: l’orrore Notizie correlate Orrore a Nocera: tre gattini nel sacco, un sopravvissuto da salvareUn gesto di estrema crudeltà ha scosso la tranquillità di Nocera Superiore questo giovedì 9 aprile 2026, quando tre piccoli felini sono stati... Leggi anche: Orrore nel Foggiano, cuccioli chiusi in un sacco e gettati in un dirupo: salvati da alcuni passanti