A Nocera Superiore, nella giornata di giovedì 9 aprile 2026, sono stati trovati tre gattini senza vita all’interno di un sacchetto destinato al carbone, abbandonati in una proprietà privata. Un quarto cucciolo, invece, è stato recuperato vivo e ora si trova sotto le cure di un'associazione animalista. La scoperta ha suscitato sdegno tra i residenti, mentre le autorità stanno indagando sulla vicenda.

Un gesto di estrema crudeltà ha scosso la tranquillità di Nocera Superiore questo giovedì 9 aprile 2026, quando tre piccoli felini sono stati rinvenuti senza vita in un sacchetto destinato al carbone all’interno di una proprietà privata. Tra i tre gattini abbandonati, solo uno è riuscito a resistere alla violenza del gesto, venendo immediatamente soccorso e portato nelle cure di un medico veterinario. La ricerca di un rifugio per il sopravvissuto. L’imprenditore che ha scoperto il sacco con i gattini nella sua proprietà si trova ora davanti a un dilemma logistico che impedisce l’accudimento diretto dell’unico animale rimasto in vita. Nonostante la volontà di aiutare, il proprietario ha spiegato che la convivenza non sarebbe possibile a causa della presenza di due cani già residenti nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orrore a Nocera: tre gattini nel sacco, un sopravvissuto da salvare

Orrore a Nocera: gattini chiusi in un sacco e lasciati morire, solo uno sopravviveOrrore a Nocera, nel salernitano, dove tre gattini sono stati trovati abbandonati all’interno di un sacchetto destinato al carbone, lasciati a morire.

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Una villa trasformata in un orrore con animali vivi e morti. Da 10 anni le autorità sanno, nessuno interviene. I cittadini mi chiedono aiuto. #enricorizziofficial #dallapartegiusta #DallaParteDegliAnimali - facebook.com facebook