Orrore nel Foggiano cuccioli chiusi in un sacco e gettati in un dirupo | salvati da alcuni passanti

Nel tardo pomeriggio sulla strada provinciale 42 a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, alcuni passanti hanno sentito pianti e lamenti provenienti da un dirupo e hanno chiamato le forze dell’ordine. Arrivati sul posto, hanno trovato quattro cuccioli, di cui tre femmine, chiusi in un sacco e abbandonati in un punto impervio. I piccoli sono stati messi in salvo e portati in un rifugio.

È accaduto a San Nicandro Garganico. A salvarli alcuni cittadini, allarmati dai pianti e lamenti provenienti da un dirupo. Sono stati recuperati dalla Polizia Locale e affidati ai volontari dell'Enpa di Torremaggiore Ancora un episodio di inaudita crudeltà nei confronti degli animali. Nel tardo pomeriggio sulla SP42 a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, alcuni cittadini, allarmati da pianti e lamenti provenienti da un dirupo, hanno dato l’allarme permettendo il recupero di 4 cuccioli, tre femmine e un maschio abbandonati in condizioni terribili. I piccoli erano stati chiusi in un sacchetto di plastica e gettati nel dirupo, un gesto che avrebbe potuto facilmente condannarli a una morte lenta e atroce. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Cagnolina incinta abbandonata e quattro cuccioli chiusi in un sacco: "Hanno bisogno di una casa" Orrore nelle campagne: due conigli chiusi in un sacco, uno trovato mortoMIGGIANO – Un gesto di una crudeltà disarmante è stato scoperto alla periferia di Miggiano lo scorso 8 febbraio.