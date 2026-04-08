Scontro tra auto e moto enduro Sedicenne d’urgenza al ‘Bufalini’

Un incidente tra un'auto e una moto enduro è avvenuto ieri pomeriggio in via Boaria a Faenza. Un ragazzo di 16 anni, che si trovava in sella alla moto, è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi dell’incidente.

Un sedicenne faentino è stato trasportato d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena in seguito allo schianto della moto enduro su cui viaggiava e un’automobile ieri pomeriggio in via Boaria a Faenza. Erano da poco passate le 13 quando, per cause in corso di accertamento dalla Polizia locale, una Volkswagen Golf di colore nero condotta da un 45enne domiciliato in città si è scontrata con la moto enduro, condotta dal sedicenne. L’uomo alla guida dell’auto, che lavora in zona, viaggiava verso Lugo quando svoltando a sinistra, all’altezza dello svincolo di ingresso nella controstrada, si è scontrato con la moto che viaggiava in direzione opposta verso la via Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra auto e moto enduro. Sedicenne d’urgenza al ‘Bufalini’ Leggi anche: Incidente in viale Strasburgo, scontro auto-moto: sedicenne in prognosi riservata Scontro auto-moto alla rotatoria di Mozzagrogna: ferito un sedicenneIncidente stradale questa mattina, 27 febbraio 2026, all'interno della rotatoria all'ingresso di Mozzagrogna, lungo la strada provinciale 217 che... Temi più discussi: Incidente a Roma, scontro tra auto e moto: morto un uomo; Scontro tra auto e autobus a Piario: due ferite lievi; Scontro tra auto e scooter: una ferita grave trasportata con elisoccorso in ospedale; Scontro tra auto e moto a Sona: due feriti gravi. Scontro tra auto e moto enduro. Sedicenne d’urgenza al ‘Bufalini’Un sedicenne faentino è stato trasportato d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena in seguito allo schianto della ... ilrestodelcarlino.it Donna muore in uno scontro tra auto e camion in A14. Ferito anche un bambinoSull'auto quattro persone. Una coppia sbalzata fuori dall'abitacolo. L'incidente in una galleria nel tratto autostradale tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord ... rainews.it Meloni furiosa sul caso Amico: “Fango e attacchi politici”. Scontro totale con la stampa https://tg.la7.it/politica/meloni-caso-amico-fratelli-italia-mafia-polemica-07-04-2026-255191 - facebook.com facebook Attacco al consolato israeliano: scontro a fuoco con la polizia, c’è un morto a #Istanbul #turchia #7aprile #iltempoquotidiano x.com