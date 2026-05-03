Juve-Verona le pagelle | Bremer amnesia da 4,5 Bowie un guizzo da 7
Nella partita tra Juventus e Verona, le valutazioni dei giocatori hanno evidenziato alcune differenze di rendimento. Bremer ha ricevuto una valutazione di 4,5 a causa di una prestazione caratterizzata da errori. Tra i bianconeri si sono distinti solo tre calciatori, mentre tra gli ospiti sono stati apprezzati Akpa Akpro, Edmundsson e un altro giocatore. Bowie ha invece ottenuto un punteggio di 7 grazie a un guizzo decisivo.
Nei bianconeri si salvano soltanto in tre, tra gli ospiti brillano pure Akpa Akpro, Edmundsson e Nelsson.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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