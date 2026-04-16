L'azienda specializzata in sistemi frenanti ha annunciato il suo ingresso nel settore della mountain bike, applicando le tecnologie sviluppate per le competizioni. La novità riguarda prodotti progettati per garantire alte prestazioni su terreni impegnativi, combinando l’esperienza nelle corse con le esigenze di questo sport. La presentazione ufficiale ha svelato un aggiornamento delle linee di freni destinati a questo mercato, con caratteristiche pensate per affrontare percorsi particolarmente estremi.

Quando il know-how dei cordoli incontra i sentieri più estremi, il risultato non è un semplice nuovo prodotto, ma un cambio di passo. Brembo sceglie di entrare con decisione nel mondo della mountain bike ad alte prestazioni e lo fa portando con sé tutto ciò che l’ha resa un punto di riferimento nei sistemi frenanti: esperienza racing, ricerca tecnologica e una visione ingegneristica maturata ai massimi livelli del motorsport. Con GRPRO, il gruppo bergamasco trasferisce nel fuoristrada a pedali una cultura della frenata costruita in anni di competizioni, aprendo una nuova fase per il segmento offroad. Dalla pista alla montagna, la firma Brembo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Brembo entra nella mountain bike e porta il DNA delle corse nei freni del futuro

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