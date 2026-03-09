Volo donne festa per Auxilium Saluzzo | Final Four e riconoscimento FIB Top Team

Le giocatrici di Auxilium Saluzzo hanno ottenuto l'accesso alle finali della Final Four femminile, durante una festa organizzata nella città. La squadra piemontese ha vinto la partita decisiva, assicurandosi il passaggio alla fase successiva. In occasione dell’evento, è stato anche consegnato il premio FIB Top Team, riconoscimento ufficiale della Federazione Italiana Basket.

Cala il sipario sulla regular season della Serie A del volo femminile e il verdetto dell’ultima giornata premia l’Auxilium Saluzzo, che conquista la qualificazione in extremis alle Final Four, in programma a Feltre il 21 e 22 marzo, e si guadagna il riconoscimento di FIB Top Team della settimana assegnato dalla Federazione Italiana Bocce. Un traguardo arrivato al termine di una stagione intensa e di un finale di campionato ricco di tensione, che ha visto la formazione piemontese giocarsi fino all’ultimo le proprie carte per entrare tra le prime quattro della Serie A. A condividere la sua gioia è Michela Perassi, allenatrice della squadra: “Sapevamo che l’ultima giornata sarebbe stata fondamentale e determinante per il nostro ingresso alle Final Four. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

