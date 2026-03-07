Più sicurezza a piazza del popolo il comitato dei residenti propone un presidio fisso di polizia

Il comitato dei residenti di Piazza del Popolo e Largo Seggiola ha richiesto l’istituzione di un presidio fisso di polizia nella zona. Recentemente, le forze dell’ordine sono intervenute e hanno arrestato uno spacciatore durante un intervento effettuato questa settimana. I rappresentanti dei residenti si sono detti soddisfatti dell’operato delle forze dell’ordine e hanno espresso apprezzamento per il supporto ricevuto.

"Il comitato dei residenti di Piazza del Popolo e Largo Seggiola desidera esprimere un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine per l’importante intervento effettuato in settimana e che ha portato all’arresto di uno spacciatore". I membri del comitato hanno ringraziato così i poliziotti che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Napoli, l?appello di residenti e ristoratori: «Più divise: serve un presidio fisso»Chiaia è stanca ed è scossa, dopo l’ennesima notte di violenza al “Brew Bridge” preso d’assalto dai teppisti azzurri. Leggi anche: Sicurezza, la richiesta di FdI: "Presidio di polizia fisso e niente case popolari a chi è condannato" Una selezione di notizie su Più sicurezza a piazza del popolo il.... Temi più discussi: Bolzano, nuova viabilità in piazza Mazzini: Più sicurezza per pedoni e ciclisti; San Jacopino torna in piazza per chiedere sicurezza: Ora basta, qui non si vive più; Più zone a 30 km/h e distanza di sicurezza: il mondo del ciclismo scende in piazza contro le morti in strada; Lenzuola bianche sulla nuova piazza: Ma qui serve soprattutto sicurezza. San Jacopino torna in piazza per chiedere sicurezza: Ora basta, qui non si vive piùFirenze, 5 marzo 2026 – Torna in piazza il rione di San Jacopino per chiedere ancora una volta sicurezza. Da mesi e mesi il quartiere, infatti, è precipitato in un incubo senza fine, tra spaccate, ... lanazione.it Bolzano, sicurezza e traffico: svolta per piazza MazziniSnodo strategico segnato da incidenti anche tragici nel corso degli anni. Il Comune presenta un progetto per proteggere pedoni e ciclisti. Nuovi attraversamenti, piste protette e semafori riorganizzat ... altoadige.it Durante un'udienza, un detenuto ha aggredito il personale di scorta. Nel tentativo di riportare la situazione sotto controllo e garantire la sicurezza dei presenti, un agente è stato colpito e morso dal detenuto, riportando lesioni con una prognosi di tre giorni - facebook.com facebook #ottoemezzo Caso Corsetto, Fittipaldi: “Il ministro non si fida dei servizi segreti, rischio per la sicurezza nazionale” x.com