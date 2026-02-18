M5S chiesto presidio stabile della polizia municipale allo Zen

Il Movimento 5 Stelle ha chiesto un presidio fisso della polizia municipale allo Zen dopo una serie di episodi di vandalismo. Concetta Amella, capogruppo in Consiglio comunale, ha inviato una richiesta formale per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nella zona. La proposta mira a garantire maggiore sicurezza ai residenti e a migliorare il decoro urbano. La richiesta si basa anche sulla recente escalation di atti di vandalismo che hanno danneggiato spazi pubblici e proprietà private nello quartiere. La proposta è ora al vaglio delle autorità comunali.

Concetta Amella, capogruppo in Consiglio comunale e componente della terza commissione Aziende partecipate: "Le periferie non possono essere lasciate sole" Il Movimento 5 Stelle torna a sollevare il tema della sicurezza e del decoro urbano allo Zen. La capogruppo in Consiglio comunale e componente della terza commissione Aziende partecipate, Concetta Amella, ha presentato una nota ufficiale con la richiesta di istituzione di un presidio stabile della polizia municipale tra via Caparozzo, via San Nicola e via Agesia di Siracusa. "Non possiamo limitarci a interventi sporadici o a misure emergenziali - dichiara Amella -.